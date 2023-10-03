Новому министерству Карелии понадобился Центр стратегических разработок

Казенное учреждение создали в помощь Минпромторгу республики.
Как пишет «МК в Карелии», в республике создают новое казенное учреждение – Центр стратегических разработок. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности главы региона Александр Чепик.
Учреждение займется материально-техническим, информационно-аналитическим, организационным и документационным обеспечением деятельности министерства промышленности и торговли, которое появилось всего несколько месяцев назад.
Что еще входит в функционал Центра и сколько сотрудников в нем будут работать, знает «МК в Карелии».
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