Новому министерству Карелии понадобился Центр стратегических разработок

Казенное учреждение создали в помощь Минпромторгу республики.

Как пишет «МК в Карелии», в республике создают новое казенное учреждение – Центр стратегических разработок. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности главы региона Александр Чепик.

Учреждение займется материально-техническим, информационно-аналитическим, организационным и документационным обеспечением деятельности министерства промышленности и торговли, которое появилось всего несколько месяцев назад.

Что еще входит в функционал Центра и сколько сотрудников в нем будут работать, знает «МК в Карелии».