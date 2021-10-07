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Новому начальнику аппарата Законодательного собрания Карелии понадобился дополнительный заместитель

Новости. Политика
15:26, 07 Октября 2021
фото: ©Законодательное собрание Карелии

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В республиканском парламенте решили повысить статус своей пресс-службы.

Новый парламент Карелии начал свою работу с новым начальником аппарата. На первой сессии Законодательного собрания республики седьмого созыва депутаты почти без обсуждения утвердили на этом посту Дениса Горшкова, который ранее возглавлял региональное управление министерства юстиции России. Однако руководство Законодательного собрания решило не только назначить господина Горшкова новым начальником аппарата, но внести изменения в его структуру.

Едва ли не самым существенным из этих изменений стало появление у начальника парламентского аппарата дополнительного заместителя. Если в прежней структуре замов было два – причем, один имел статус первого заместителя, а другой возглавлял управление делами, то теперь еще одним замом стал руководитель информационного управления аппарата. Напомним, так раньше именовалась пресс-служба Законодательного собрания.

Читайте подробнее в статье «Аппаратные игры».  

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Комментарии

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zanoza
2021-10-07 15:43:33
Ну так надо же как-то своих да наших к кормушке пристроить.
однозначно
2021-10-07 16:04:21
zanoza, не вас же вечнонедовольных яблочнутых :)
Гость
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