Новому центру гимнастики в Петрозаводске потребовался ремонт

Центру спортивной гимнастики, который был открыт на улице Повенецкой три месяца назад, потребовался небольшой ремонт.

Как стало известно "Столице на Онего", 1 марта спортсменам-гимнастам сообщили, что Центр временно будет закрыт для проведения технологических работ.

В паблике учреждения появилось объявление, что "Центр по спортивной гимнастике закрыт со 2 марта. Официальная причина - проведение технологических работ собственником здания!"

"Столица на Онего" обратилась за комментарием к директору Центра, чтобы узнать причину закрытия учреждения и когда возобновятся занятия.

"Сегодня (4 марта – ред.) у нас ребята уже должны заниматься, сказала Ольга Веснина, директор Центра, - там кое-какие работы по трубам проводились, чистили, красили…"

Напомним, в Петрозаводске на улице Повенецкой в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики при содействии замсекретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева построили Центр спортивной гимнастики. Строительство объекта велось за счет внебюджетных средств, предоставленных Федерацией спортивной гимнастики России, в размере 150 млн. рублей.

Торжественное открытие современного Центра спортивной гимнастики состоялось 27 октября, а полноценно функционировать он начал 26 ноября.