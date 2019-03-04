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Новости. Общество
10:37, 04 Марта 2019
фото: Столица на Онего

Новому центру гимнастики в Петрозаводске потребовался ремонт

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Центру спортивной гимнастики, который был открыт на улице Повенецкой три месяца назад, потребовался небольшой ремонт.

Как стало известно "Столице на Онего", 1 марта спортсменам-гимнастам сообщили, что Центр временно будет закрыт для проведения технологических работ.

В паблике учреждения появилось объявление, что "Центр по спортивной гимнастике закрыт со 2 марта. Официальная причина - проведение технологических работ собственником здания!"

"Столица на Онего" обратилась за комментарием к директору Центра, чтобы узнать причину закрытия учреждения и когда возобновятся занятия.

"Сегодня (4 марта – ред.) у нас ребята уже должны заниматься, сказала Ольга Веснина, директор Центра, - там кое-какие работы по трубам проводились, чистили, красили…"

Напомним, в Петрозаводске на улице Повенецкой в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики при содействии замсекретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева построили Центр спортивной гимнастики. Строительство объекта велось за счет внебюджетных средств, предоставленных Федерацией спортивной гимнастики России, в размере 150 млн. рублей.

Торжественное открытие современного Центра спортивной гимнастики состоялось 27 октября, а полноценно функционировать он начал 26 ноября.

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Комментарии

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David
2019-03-04 12:12:23
Бу га га! Всё Чез ж..пу! Ни чего нормально сделать не могут. Чёртовы временщики.
Беня
2019-03-04 11:18:44
Это новейшая технологическая технология, называется "планируемое устаревание", которая состоит в том, шоб ценные вещи делать из говна :)
Теперь так делают все шо хотите: начиная с айфонов, где заложено 400 циклов зарядки батарейки (~1 год работы) и тю-тю, до асфальта в нашем прекрасном городе, который редко доживает до лета :)
Мне иногда мерещится, шо и "дорогие, понимаешь, россияне", сделанные в последние годы, тоже туда же :) :) :)
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