Новороссийск атакован БПЛА, в Сочи эвакуируют всех отдыхающих на пляжах

24 сентября город Новороссийск был атакован украинскими БПЛА.
По данным оперштаба Краснодарского края, в результате атаки повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Обломки БПЛА упали на автомобили, которые загорелись. Все службы находятся в режиме функционирования «Чрезвычайная ситуация» и задействованы на месте. Погибли минимум 2 человека, пострадали не менее 7. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб.
Угроза атаки есть и в других городах-курортах Кубани. Власти Геленджика также ввели режим повышенной готовности из-за угрозы с моря. Выход в море теперь запрещен для всех судов, а жителям и туристам настоятельно рекомендуют покинуть пляжи и набережную.
В Сочи мэр города Андрей Прошунин призвал всех горожан и гостей покинуть пляжи.
— В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры — эвакуацию отдыхающих на пляжах. В данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах включатся системы оповещения. Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие, — написал он.
Также власти предупреждают всех: «Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)».
Добавим, что в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.