Новорождённый ребёнок попал в больницу после аварии в Пряжинском районе

Автомобиль с двумя детьми перевернулся на трассе в Карелии.
24 декабря в 08:50 на 61 км региональной дороги «Петрозаводск-Суоярви» (вблизи посёлка Эссойла в Пряжинском районе) автомобиль Lada Granta съехал в кювет и перевернулся, сообщили в ГАИ по Карелии.
За рулём транспортного средства находилась 26-летняя девушка. Как пояснили в ведомстве, автоледи не справилась с управлением при прохождении правого поворота.
— В результате происшествия получили травмы пассажиры автомобиля: 62-летняя женщина и двое детей в возрасте 4 лет и 10 месяцев, госпитализированы, — добавили там.
Ранее мы писали, что на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской в Петрозаводске столкнулись два легковых автомобиля. Судя по записи, сделанной камерой видеофиксации, водитель одного из транспортных средств не стал останавливаться на красный сигнал светофора и, продолжив движение, врезался в машину, поворачивавшую в сторону Гоголевского моста.