890x80
Реклама
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Как развить креативное мышление?
16.06.2022 11:25
Почему взятка за древлянский «Ягуар» в Петрозаводске осталась фактически безнаказанной — версия «МК»
24.06.2022 12:14

Новостройки Петрозаводска: обзор рынка

Новости. Общество
00:01, 25 Июня 2022

Новости партнеров

На сегодняшний день в городе Петрозаводске есть много компаний, которые предлагают приобрести квартиру в строящемся доме и в разных районах города. Мы решили узнать, что сейчас можно купить, в каком районе и какие особенности жилых комплексов.

Компания Баренц Групп предлагает в центре города проект под названием «ONEGIN», который располагается на пересечении улицы Ригачина и улицы Державина.

 

Район с развитой инфраструктурой и дом с видом на Онежское озеро. В доме своя крышная газовая котельная, благодаря чему жильцы смогут пользоваться горячей водой круглый год и существенно экономить на коммунальных платежах. Вход в каждый подъезд будет находиться на уровне земли — без ступенек и пандусов можно дойти до лифтов.

 Холлы в ЖК «ONEGIN» выполнены по уникальному дизайн — проекту с использованием высококачественных природных материалов.

Важным преимуществом этого дома является подземный паркинг.

На пересечении Соломенского шоссе и ул. Зайцева, напротив строительного гипермаркета Петрович Баренц Групп строит Международный проект TALOJÄRVI город у воды, на берегу Онежского озера.

 

«TALOJÄRVI» это комплекс монолитных домов разной этажности с автономными инженерными сетями, развитой торговой и деловой инфраструктурой, с сформированной для человека окружающей средой и большим отдельным парковочным массивом.

Это зеленый район, где чувствуешь себя на стыке города и природы.

Центральное место в районе занимает большой парк, где есть все для спорта, отдыха, проведения досуга жителями района.

Вдоль комплекса проходит своя набережная, спроектированная с учетом потребностей и интересов населения.

Главной особенностью TALOJÄRVI город у воды является то, что практически все квартиры имеют вид на Онежское озеро. Планировки тщательно продуманы по эргономике пространства, солнечному освещению, меблировке и всем современным стандартам.

Подробную информацию по данным комплексам Вы можете получить у специалистов Баренц Групп по телефону 331-331

Или на сайте barenz.group

 

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9
ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А
ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2022, 09:00
Появились разъяснения, как получить часть пенсии раньше наступления пенсионного возраста
20.06.2022, 13:50
Девочка погибла на базе отдыха для трудных подростков в Карелии
21.06.2022, 11:52
Россия сохраняет ограничения на въезд в Финляндию
20.06.2022, 11:06
Организаторы празднования Дня города в Петрозаводске допускают отмену ряда мероприятий из-за погоды
21.06.2022, 15:31
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется настоящая летняя жара
20.06.2022, 10:42
В Карелии наказан банк, сотрудница которого унизила одного из своих клиентов

Аналитика

24.06.2022 11:30
Обществоведение
Образование Карелии как точка роста
Глава министерства образования и спорта Карелии Роман Голубев — о ремонте и строительстве садиков и школ, качестве образования и инфраструктуре детского отдыха.
Почему в «маршрутках» Петрозаводска списывают лишние деньги с банковских карт?
22.06.2022 16:00
Хотите строить? Идите лесом!
22.06.2022 15:13
Успешный старт: в Петрозаводске благоустраивают скверы и парки
21.06.2022 13:00
Итоги экономического форума в Петербурге: самое важное для Карелии
20.06.2022 17:01
«Мы обычные люди среднего достатка»
17.06.2022 09:06
Великое переселение
15.06.2022 16:34
Вся аналитика

Чтиво

23.06.2022 16:10
Спецпроект
Заксобрание Карелии приняло решение покинуть парламентскую конференцию Балтийского моря
Парламент Карелии сегодня принял окончательное решение о прекращении членства Законодательного Собрания Республики Карелия в Парламентской Конференции Балтийского моря.
«Половину пенсии трачу на ремонт машины»
20.06.2022 10:08
Элиссан Шандалович поздравил карельских медицинских работников с профессиональным праздником
17.06.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.