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Новостройки Петрозаводска: обзор рынка

Новости. Общество
00:01, 10 Апреля 2022

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На сегодняшний день в городе Петрозаводске есть много компаний, которые предлагают приобрести квартиру в строящемся доме и в разных районах города. Мы решили узнать, что сейчас можно купить, в каком районе и какие особенности жилых комплексов.

Компания Баренц Групп предлагает в центре города проект под названием «ONEGIN», который располагается на пересечении улицы Ригачина и улицы Державина.

Район с развитой инфраструктурой и дом с видом на Онежское озеро. В доме своя крышная газовая котельная, благодаря чему жильцы смогут пользоваться горячей водой круглый год и существенно экономить на коммунальных платежах. Вход в каждый подъезд будет находиться на уровне земли — без ступенек и пандусов можно дойти до лифтов.

 Холлы в ЖК «ONEGIN» выполнены по уникальному дизайн — проекту с использованием высококачественных природных материалов.

Важным преимуществом этого дома является подземный паркинг.

На пересечении Соломенского шоссе и ул. Зайцева, напротив строительного гипермаркета Петрович Баренц Групп строит Международный проект TALOJÄRVI город у воды, на берегу Онежского озера.

«TALOJÄRVI» это комплекс монолитных домов разной этажности с автономными инженерными сетями, развитой торговой и деловой инфраструктурой, с сформированной для человека окружающей средой и большим отдельным парковочным массивом.

Это зеленый район, где чувствуешь себя на стыке города и природы.

Центральное место в районе занимает большой парк, где есть все для спорта, отдыха, проведения досуга жителями района.

Вдоль комплекса проходит своя набережная, спроектированная с учетом потребностей и интересов населения.

Главной особенностью TALOJÄRVI город у воды является то, что практически все квартиры имеют вид на Онежское озеро. Планировки тщательно продуманы по эргономике пространства, солнечному освещению, меблировке и всем современным стандартам.

Подробную информацию по данным комплексам Вы можете получить у специалистов Баренц Групп по телефону 331-331

Или на сайте barenz.group

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