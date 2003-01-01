Новую амбулаторию строят в Пудожском районе Карелии

В поселке Шальский Пудожского района начали строить новую врачебную амбулаторию.

Работы идут по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков, здание уже полностью под крышей и обшито снаружи. Строители заняты внутренними работами: они прокладывают коммуникации и выполняют отделку.

— Это будет современное, красивое, светлое, тёплое, уютное здание. Дизайн специально разработан для Карелии, — отметил Михаил Охлопков.

Кроме этой амбулатории, в Пудожском районе в этом году появятся четыре новых ФАПа. Их построят в Пудожгорском, Подпорожье, Кубово и Колово.

Ранее мы писали, что ФАПы в Кубово и Колово построят на средства, сэкономленные при реализации других мероприятий нацпроекта.