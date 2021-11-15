Новую детскую площадку в Парке Победы превратили в помойку (ФОТОФАКТ)

В Петрозаводске недавно установленную детскую площадку в Парке Победы изрисовали и завалили мусором.

В паблике Подслушано в ПТЗ неравнодушные горожане разместили фотографии детской площадки в Парке Победы.

На кадрах видно, что игровые конструкции разрисованы вандалами, а внутри завалены мусором - пакетиками от чипсов и т.д.

"Вот так выглядит сейчас детская площадка в Парке Победы на Октябрьском проспекте. Площадка не так давно стоит, но уже сделали из неё помойку. Очень жаль, что люди так делают!", - написали возмущенные горожане.