Новую коммунальную спецтехнику приобрели для Петрозаводска при поддержке главы Карелии

Пять новых мусоровозов марки «КамАЗ» вышли на маршруты в Петрозаводске.
Технику закупили для городского предприятия «Автоспецтранс» при поддержке главы Карелии Артура Парфенчикова и правительства региона.
Как сообщил Парфенчиков, новая техника будет обслуживать семь районов города.
Водители довольны — кабины оснащены камерами заднего вида, что удобно при передвижении во дворах. Техника будет обслуживать семь районов: Перевалку, Древлянку, Зареку, Сулажгору, Голиковку, Железнодорожный и СКЗ, — отметил он.
Напомним, в сентябре автопарк «Автоспецтранса» пополнили четыре новых ломовоза, которые сейчас используются для уборки крупногабаритного мусора.
Работу по модернизации коммунальной инфраструктуры продолжим! — подчеркнул Артур Парфенчиков.