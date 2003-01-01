Новую коммунальную спецтехнику приобрели для Петрозаводска при поддержке главы Карелии

Пять новых мусоровозов марки «КамАЗ» вышли на маршруты в Петрозаводске.

Технику закупили для городского предприятия «Автоспецтранс» при поддержке главы Карелии Артура Парфенчикова и правительства региона.

Как сообщил Парфенчиков, новая техника будет обслуживать семь районов города.

Водители довольны — кабины оснащены камерами заднего вида, что удобно при передвижении во дворах. Техника будет обслуживать семь районов: Перевалку, Древлянку, Зареку, Сулажгору, Голиковку, Железнодорожный и СКЗ, — отметил он.

Напомним, в сентябре автопарк «Автоспецтранса» пополнили четыре новых ломовоза, которые сейчас используются для уборки крупногабаритного мусора.

Работу по модернизации коммунальной инфраструктуры продолжим! — подчеркнул Артур Парфенчиков.