Новую лестницу обустроят в одном из микрорайонов Петрозаводска

В Беломорском сквере в столице Карелии обустроят пешеходный спуск.

В Беломорском сквере, что в микрорайоне Рыбка, построят летницу. Об этом сообщили в мэрии города.

— Рядом жилые дома и детский сад № 74. Пешеходная инфраструктура станет комфортнее, — говорят чиновники.

Подрядчик уже сделал геодезическую съемку территории по границе работ. Сейчас согласовывает проведение земляных работ. Лестница должна быть завершена в ближайшие несколько месяцев.

Также в мэрии напомнили, что продолжается ремонт городских пешеходных спусков. Два из них — на улицах «Правды» и Железнодорожной — уже привели в порядок, идет приемка работ. В планах еще пять — у Детской хоровой школы на Первомайском проспекте, две у дома № 17 на улице Ровио (со стороны улицы Ровио и со стороны Сортавальской улицы). У поликлиники № 4 на Нойбранденбургской улице также приведут в порядок сразу два спуска.