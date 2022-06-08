Новую песню Шатунова презентовали на следующий день после его похорон

Премьера новой песни Юрия Шатунова состоялась в среду, на следующий день после похорон бывшего солиста группы «Ласковый май».

Запись опубликована на YouTube-канале артиста, сообщил ТАСС его представитель Аркадий Кудряшов.

«Песня была записана в начале этого года», — рассказал он.

Четырехминутная лирическая композиция называется «Каждому свое». За полчаса видео набрало свыше 7 тыс. просмотров.

Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. По словам Кудряшова, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Открытое для публики прощание с Шатуновым прошло 26 июня. Проститься с певцом пришли свыше 16 тыс. человек. По данным столичного ГБУ «Ритуал», онлайн-трансляцию церемонии посмотрели более 61,5 тыс. человек. На следующий день состоялось отпевание, а также закрытое для публики прощание для близких певца, после чего тело артиста кремировали.

Урну с прахом Шатунова захоронили 28 июня на Троекуровском кладбище. Согласно последней воле артиста, часть праха будет развеяна в Германии на его любимом месте рыбалки.