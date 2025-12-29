Новую поликлинику и детский сад построили в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, когда учреждения откроют свои двери для горожан.
Сегодня, 30 декабря, в Петрозаводске завершилось строительство поликлиники на Кукковке и детского сада в районе жилого комплекса «Александровский». Оба учреждения начнут работу в 2026 году, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своём телеграм-канале.
— В поликлинике разместим следующие отделения: УЗИ, эндоскопии, хирургическое, гинекологическое, стоматологическое, терапевтическое и физиотерапевтическое. К оснащению оборудованием уже приступили, всего приобретём более 5 000 единиц. Новый детсад рассчитан на 150 ребятишек. Это первый садик, который мы построили в историческом центре города, — рассказал он.
Возведением зданий занималась компания «КСМ».
Ранее вице-премьер регионального правительства Виктор Россыпнов рассказал, что в уходящем году в Карелии было построено 338,7 тысяч квадратных метров жилья. Этот показатель стал максимальным за последние 35 лет.