Новую схему обмана под видом сотрудников военкомата придумали мошенники

В МВД России рассказали о новой схеме мошенников, прикрывающиеся воинским учётом.

О новой схеме мошенников, выманивающих коды из СМС, рассказали в МВД России. Эту информацию приводит агентство «Прайм».

Аферисты действуют под видом сотрудников военкомата, якобы для уточнения данных воинского учета выманивая у россиян данные и коды из СМС.

— С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток, — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что неизвестные просят назвать СМС-код. Между тем Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок, код из СМС требуют сообщить только мошенники.