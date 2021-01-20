Новую школу планируют построить вместо сарая в поселке Карелии к концу года

На стройку в поселке Деревянка Прионежского района будут набирать более 100 специалистов.

В минувшую среду, 20 января, в поселке Деревянка снесли старое аварийное здание школы, которую назвали сараем. На следующей неделе подрядчик приступит к демонтажу наружных сетей старой школы, сообщили в правительстве Карелии.

По словам технического директора ООО "РСК Агат" Артура Баскакова после демонтажа наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения вывезут демонтированное здание, расчистят территорию и начнется ее подготовка к строительству.

"Проект здания школы предусматривает его эксплуатацию в северных условиях. Объект будет иметь железобетонные конструкции, дополнительное утепление, будет окрашен специальными фасадными красками. Здесь будет собственный тепловой пункт, свои водопроводные сети, канализации, теплосети новые", - сказал Артур Баскаков.

На стройке планируется задействовать в пик работ более 100 человек.

"Есть потребность в местных кадрах. Это монолитчики, штукатуры, весь спектр строительных специальностей", - отметил представитель подрядчика.

Все работы на объекте должны быть выполнены до конца этого года.

"Школа примет детей в 2022 году – подрядчик подтвердил свои обязательства", - добавила заместитель премьер-министра по социальным вопросам правительства Карелии Лариса Подсадник.

Ранее глава Прионежья опубликовал видео, как сносят школу в Деревянке.