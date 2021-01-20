Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В карельской глуши во время пьянки произошло убийство 2
20.01.2021 18:40
Жители района Карелии не проявили интереса к вакцинации от COVID-19 7
20.01.2021 14:40
Подаренные Санкт-Петербургом троллейбусы, как заснеженные сараи, стоят в Петрозаводске (ФОТО) 12
20.01.2021 15:20
Известный косметолог назвал абсурдной ситуацию с закрытием клиники "Академика" в Петрозаводске 9
Сегодня 06:40
Глава Карелии пристыдил администрацию Питкярантского района за голодающих рабочих 3
20.01.2021 15:25

Новую школу планируют построить вместо сарая в поселке Карелии к концу года

Новости. Общество
11:30, 21 Января 2021
фото: © Правительство Карелии
Загрузка...

На стройку в поселке Деревянка Прионежского района будут набирать более 100 специалистов.

В минувшую среду, 20 января, в поселке Деревянка снесли старое аварийное здание школы, которую назвали сараем. На следующей неделе подрядчик приступит к демонтажу наружных сетей старой школы, сообщили в правительстве Карелии.

По словам технического директора ООО "РСК Агат" Артура Баскакова после демонтажа наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения вывезут демонтированное здание, расчистят территорию и начнется ее подготовка к строительству.

"Проект здания школы предусматривает его эксплуатацию в северных условиях. Объект будет иметь железобетонные конструкции, дополнительное утепление, будет окрашен специальными фасадными красками. Здесь будет собственный тепловой пункт, свои водопроводные сети, канализации, теплосети новые", - сказал Артур Баскаков.

На стройке планируется задействовать в пик работ более 100 человек.

"Есть потребность в местных кадрах. Это монолитчики, штукатуры, весь спектр строительных специальностей", - отметил представитель подрядчика.

Все работы на объекте должны быть выполнены до конца этого года.

"Школа примет детей в 2022 году – подрядчик подтвердил свои обязательства", - добавила заместитель премьер-министра по социальным вопросам правительства Карелии Лариса Подсадник.

Ранее глава Прионежья опубликовал видео, как сносят школу в Деревянке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-01-21 13:08:43
Главное, чтобы протестуны краснокнижные лишайники там не обнаружили. Или чью-нибудь ногу.
кир
2021-01-21 12:20:49
Через день пишете про эту школу. Никто не описал перспективу поселка Деревянка. Где моделирование жизни и прогноз?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
19.01.2021, 16:40
Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Петрозаводске, где обнаружен труп

Аналитика

Сегодня 12:40
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 2
Сегодня 12:35
Чешского инвестора оставили без конкурентов 3
20.01.2021 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное"
19.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»