Новую школу собираются строить в Петрозаводске

Власти Карелии планируют строительство в 2023 году новой школы в Петрозаводске.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, который предусматривает финансирование строительства.

Согласно документу, в бюджет будет заложена сумма в размере 354,7 млн рублей, в том числе, 3,5 млн — за счет региональной казны и 351,2 млн — из федерального бюджета.

На заседании парламентского комитета, где рассматривался проект бюджета, министру образования Карелии Роману Голубеву задали вопрос, в каком районе собираются строить школу. Он ответил, что этот вопрос пока не решен.