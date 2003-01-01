Новую стоматолическую установку приобрели для Сортавальской ЦРБ

В Минздраве рассказали о развитии стоматолической помощи в республике.
Новая установка пришла на смену устаревшему и изношенному оборудованию, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
— Оборудование полностью соответствует современным требованиям. Это приобретение значительно повысит качество и доступность стоматологической помощи для жителей Северного Приладожья, — считает Охлопков.
Приобретена стоматологическая установка за счёт средств страхового запаса.
Также министр сообщил, что в ближайшее время современное стоматологическое оборудование будет поставлено и в Питкярантскую ЦРБ.
