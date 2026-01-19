Новую тепловую сеть на Ключевой в Петрозаводске планируют построить к зиме 2026 года

На онлайн-совещании в рамках проекта #КарелияОткрытая Глава республики Артур Парфенчиков дал поручения профильным ведомствам по развитию коммунальной инфраструктуры и газификации домовладений на территории города в 2026 году.

К началу следующего отопительного сезона в Петрозаводске планируется ввести в эксплуатацию новую тепловую сеть для микрорайона Ключевая.

— Здесь мы действуем на предупреждение и предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации из-за максимального износа тепловой сети, которая сейчас находится в частной собственности и фактически собственниками не обслуживается. В силу того, что поиски юридических процедур принятия этой сети в государственное или муниципальное ведение не увенчались успехом, мы приняли решение строить новый коммунальный объект. Его мы реализуем благодаря поддержке Минстроя России и включению в федеральную целевую программу развития Карелии, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Важнейшим направлением работы по развитию инфраструктуры столицы Карелии и повышению комфорта жителей города является газификация.

Всего в Петрозаводске к природному газу на сегодняшний день подключены 412 индивидуальных домов, из которых 246 — в 2025 году. Это стало возможным благодаря газификации микрорайона Древлянка-4, Пятого Поселка, ТИЗ «Усадьба», продолжению работ на Старой Кукковке и в Соломенном.

В 2025 году в городе было проложено более 65 километров распределительных сетей. Всего по Петрозаводскому городскому округу предусмотрена возможность подключения 4747 домовладений. Принята 1731 заявка, заключено 1667 договоров. Артур Парфенчиков поставил задачу Минстрою в 2026 году не снижать темпы газификации прошлого года.

Параллельно в столице Карелии ведётся работа по повышению надёжности электроснабжения. Техническое перевооружение подстанции «Древлянка», питающей большую часть города, планируется завершить к июню 2026 года.



Онлайн-совещания по развитию всех городов, районов и округов Глава Карелии проведет в рамках нового проекта #КарелияОткрытая.



