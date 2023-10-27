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Новую врачебную амбулаторию в Соломенном откроют в начале 2024 года

Новости. Общество
11:59, 27 Октября 2023
фото: © пресс-служба правительство РК

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В Карелии внедряется практика монтажа быстровозводимых социально важных объектов.

Ход ведения работ оценил Глава Карелии Артур Парфенчиков. Строительство медицинского учреждения ведется по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

Компания «Нордвестдом» строит врачебную амбулаторию по технологии каркасного домостроения в петрозаводском микрорайоне Соломенное. Так если в конце июля 2023 года на месте строительства был котлован, то на сегодняшний день объект готов более чем на 60%. Площадь амбулатории составит порядка 640 кв. м.

Представитель компании «Нордвестдом» рассказал Артуру Парфенчикову, что монтаж здания ведется по графику и будет завершен в установленный срок.

Подрядчик также благоустроит территорию, установит освещение, для удобства посетителей и для лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудует стоянки.

Ожидается, что первых посетителей врачебная амбулатория примет уже в начале 2024 года.

Напомним, что первым проектом, возведенным по технологии каркасного домостроения, стало здание почтового отделения в пос. Шуя Прионежского района. Его построили за полтора месяца.

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