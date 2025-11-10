Новые автобусные маршруты Петрозаводска стали народными всего за три месяца

Тремя новыми маршрутами, один из которых запустили меньше месяца назад, воспользовались уже более 225 тысяч пассажиров.
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова на своей странице «ВКонтакте» поделилась предварительными результатами запуска новых автобусных маршрутов.
В июле городские власти запустили маршрут № 16, который связал Сулажгору и Ключевую. С августа автобусы, которые ходят по маршруту № 18, возят пассажиров из Соломенного на Птицефабрику, а с октября транспорт курсирует по новому маршруту № 32 между Университетским городком и Центром.
«За это время они суммарно перевезли почти 226 тысяч пассажиров — хороший результат», — отметила глава города.
Развивать транспортную систему Петрозаводска удается благодаря системным решениям. Одним из них стало создание муниципального автопарка: на балансе ПМУП «Городской транспорт» сейчас находятся 39 новых автобусов. К концу декабря их станет больше: благодаря поддержке главы Карелии Артура Парфенчикова и участию региона в нацпроекте «Инфраструктура для жизни» будут закуплены еще десять новых машин.
Как пояснил руководитель ПМУП «Городской транспорт» Дмитрий Романов, это будут автобусы большей вместимости, рассчитанные на 72 места.
«Автобусы планируем использовать для регулярных маршрутов. Мы учитываем обращения граждан, рассматриваем те районы, где требуется улучшить транспортное сообщение», — отметил Романов.
Развитие муниципального предприятия позволяет расширять сетку маршрутов, регулировать работу городского транспорта и делать поездки петрозаводчан комфортнее.