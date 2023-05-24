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Новые автобусные рейсы появились для дачников Петрозаводска

Новости. Общество
11:06, 26 Мая 2023
фото: © Столица на Онего

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Автовокзал Петрозаводска вводит несколько рейсов к популярным дачным местам, сообщили в учреждении.

С 29 мая пригородные автобусы заработают на новых маршрутах. Вводятся следующие рейсы:

№ 127 «Петрозаводск - Орзега», в 13.15 по пятницам и воскресеньям;

 № 121 «Петрозаводск - ст.Деревянка», в 19.30 ежедневно;

№ 115 «Петрозаводск - Лососинное», в 10.10 и 17.10 ежедневно;

№ 108 «Петрозаводск - Машезеро», в 11.45 и 15.10 ежедневно.

Также корректируется расписание автобусов по маршруту 134/136 «Петрозаводск – Порожки, через дачи, 13 километр». 

Из-за ремонта в районе Лучевого-1 вместо рейсов по маршруту № 129 с отправлением из Петрозаводска в 12.20, автобусы поедут по маршруту № 120 Н «Петрозаводск – ст. Шуйская через Низовье», также в 12.20. Рейсы по этому же маршруту в 11.20 отменили.

Кроме того, не будет движения по маршруту № 522 «Петрозаводск – Суоярви» (отправление из Петрозаводска в 07.05 и 14.15).

Вместо него появится маршрут 104А/106А «Петрозаводск – Кутижма, через Падозеро», в 08:30 и 19.45.

Полное расписание опубликовано на сайте автовокзала. 

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