Новые детсады появятся в двух районах Петрозаводска

Два детских сада на 150 и 130 мест построят в районе Древлянка и в центре Петрозаводска.

Власти Петрозаводска запланировали строительство детского сада в жилищном комплексе «Равновесие» на 130 мест и дошкольного учреждения в ЖК «Александровский» на 150 мест.



Об этом сегодня на форуме «Деловая Россия» рассказал глава столицы Карелии Владимир Любарский.



Отметим, ЖК «Равновесие» построят в районе Университетской улицы, а ЖК «Александровский» расположен в центре города, в районе парка «Ямка».