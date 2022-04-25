Новые детские площадки установят в Петрозаводске

Подрядчики готовят площадки на Ключевой для установки детского и спортивного оборудования, сообщили в администрации города.

В Спортивном сквере ООО «Свой дом» демонтирует ограждения, выкорчёвывает пни и расчищает территорию будущей зоны отдыха. В выходные жители соседних домов организовали субботники во дворах и помогли в уборке мусора на существующей площадке. ИП Усубян устанавливает ограждения на Ключевой, 14, вблизи торгового центра «Десяточка». На данных территориях вскоре появятся детское и спортивное оборудование для разных возрастов, а также скамейки и урны.

Кроме того, специалисты администрации провели выездные встречи с инициативными группами горожан в Губернаторском саду и в районе будущей площадки у дома № 7 на улице Труда. В ближайшее время эти территории также начнут благоустраивать.

В мэрии напомнили, что кроме перечисленных объектов в этом году обновят Берёзовую аллею, Кукковский сквер и Якорный парк.

Работы по благоустройству общественных территорий в Петрозаводске проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».