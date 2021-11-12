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Новые детские площадки вместо демонтированных установят в районах Петрозаводска в 2022 году

Новости. Общество
18:20, 29 Декабря 2021
фото: © freepik

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Власти Петрозаводска заключили контракты на благоустройство общественных территорий в следующем году.

Администрация столица Карелии определилась с подрядчиками, которые в 2022 году благоустроят общественные территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы должны стартовать весной с наступлением благоприятных погодных условий.

Так, ООО «Профит» выступит подрядчиком при благоустройстве площадки возле ТЦ «Десяточка» на Ключевой, Берёзовой аллеи на Древлянке и Губернаторского сада. В районе торгового центра в этом году уже подготовили основание под будущий детский городок — в следующем подрядчик установит на месте игровое оборудование. На Берёзовой аллее также планируется создание детской и спортивной площадок, зоны отдыха со скамейками и урнами. Пешеходные дорожки здесь замостят брусчаткой. В Губернаторском саду подрядчик уложит прорезиненное покрытие под детскую площадку. Закупку на приобретение игрового оборудования планируется разместить в январе. Кроме того, организация выполнит отсыпку пешеходных дорожек.

Благоустройством в районе дома № 7 на улице Труда в Соломенном займётся ООО «РБК», а Спортивного сквера на Ключевой — ООО «Свой дом». Компании установят на общественных территориях уличные тренажёры и оборудование для воркаута.

Ранее были определены подрядчики, которые благоустроят Кукковский и Толевый скверы. Созданием новой зоны отдыха в районе дома № 40 на Октябрьском проспекте займётся ИП Черняев И.В. В Толевом сквере оборудуют площадку с полукруглыми скамейками, игровые элементы для детей младшего возраста и арт-объект. Пешеходные дорожки планируется замостить брусчаткой. Кукковский сквер обновит ООО «Контрейд». Здесь также замостят дорожки, создадут зону отдыха с цветочным вазоном и установят детскую игровую площадку.

В мэрии напомнили, в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены семь общественных территорий. Перечень объектов определили жители Петрозаводска в ходе открытого рейтингового голосования, которое прошло в мае. Благоустройство должно завершиться до конца лета.

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