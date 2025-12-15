Новые дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Петрозаводске и Беломорске

Ход работ на объектах проверила зампредседателя профильного комитета парламента Карелии Ирина Кузичева.
В Петрозаводске на улице Белинского продолжается строительство девятиэтажного жилого дома на 251 квартиру, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилья. Возведением здания занимается карельская компания «КСМ» в рамках федеральной программы расселения аварийного жилищного фонда.
По словам представителя застройщика Александра Юнгина, работы идут по графику: уже завершается сооружение фундаментов двух секций, а в третьей секции монтируются конструкции третьего этажа. Все квартиры в новом доме будут оборудованы балконами.
— Этот дом станет самым крупным объектом в истории нашей компании и гармонично впишется в уже сложившийся микрорайон, — подчеркнул Юнгин.
Строительство стало возможным благодаря выделению средств из федерального бюджета. Как рассказала зампредседателя Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Заксобрания Карелии Ирина Кузичева, регион одним из первых получил финансирование благодаря успешной реализации предыдущего этапа программы.
— Это, безусловно, заслуга главы республики Артура Олеговича Парфенчикова, который на каждом совещании отмечает, что расселение аварийного жилья — задача первостепенной важности, — отметила депутат во время визита на объект.
Ирина Кузичева также поблагодарила вице-премьера правительства Карелии Виктора Россыпнова за профессиональный подход к решению задач по расселению, которые были поставлены главой региона.
Параллельно в Беломорске на улице Строительной завершается возведение пятиэтажного дома на 135 квартир, владельцами которых станут переселенцы из аварийного фонда. В настоящее время там ведутся работы по монтажу внутренних сетей и отделке помещений.
— Новое, тёплое и комфортное жилье — это большая радость для 135 семей, которые переедут в свои квартиры уже в 2026 году, — сказала парламентарий, оценив степень готовности объекта.
Сдача в эксплуатацию обоих домов запланирована на 2026 год.