Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в двух посёлках Пудожского района

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков рассказал, какую сумму ведомство выделило на закупку дополнительного оборудования для новых ФАПов.

Сразу в двух посёлках Пудожского района — Подпорожье и Пудожгорском — состоялось открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.

— В Подпорожье 26 лет заведующей фельдшерско-акушерским пунктом работает Анна Михайловна Лукина. А в профессии она с 1988 года! Анна Михайловна заботится о здоровье 400 местных жителей. Пудожгорским ФАПом заведует Светлана Павловна Полина. Стаж работы у неё 37 лет, из них 28 — в Пудожской ЦРБ. Также на ФАПе трудятся медицинская сестра Милана Олеговна Елизарова и уборщица Евгения Валерьевна Бабкина, — рассказал он.

Министр лично побывал на месте событий и вручил фельдшерам специальные сертификаты ведомства на сумму 500 тысяч рублей. В будущем медработники смогут потратить эти деньги на закупку дополнительного оборудования.

Напомним, возведение ФАПов стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее мы писали, что карельский опыт типового строительства фельдшерско-акушерских пунктов начал масштабироваться на Северо-Западе — первые такие здания появились в соседней Ленинградской области.