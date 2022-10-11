Новые фонари установили в трех районах Петрозаводска

На Голиковке, Древлянке и в центре города завершают модернизацию уличного освещения, сообщили в петрозаводской администрации.

Подрядчики завершают работы на улицах Антикайнена, Фридриха Энгельса, Анохина, Маршала Мерецкова, Загородной, в парках Патриот и Сенаторка. Продолжают модернизацию на улицах Анохина, Калинина, в парке Берёзовая Роща. На Боровой и Пограничной улицах уже установили опоры, протянули кабель и приступают к монтажу светильников. В ближайшее время стартуют работы на Исаковском бульваре, улицах Дзержинского, Гоголя, на спусках в парк Ямка, на Лососинской набережной, Стадионном мосту и пешеходной дорожке у Лососинского шоссе.

Ранее подрядчики и специалисты «Петрозаводских энергетических систем» уже завершили модернизацию на проспектах Карельском, Ленина и Карла Маркса, на Высотной аллее, на улицах Фурманова, Мичуринской, Пограничной, Кутузова, Советской, Пархоменко, Древлянка, Кимасозерской, Станционной, Нойбранденбургской, Ровио, Куйбышева, Судостроительной, Сунской, Красной, Ригачина, Щорса и Пушкинской, на Новоманерной площади, в Ругозерском, 1-м и 2-м Речных переулках, Вороньем, Курганском и Образовательном проездах, а также на набережной Варкауса. В рамках нацпроекта новые фонари зажглись в Соломенном на Петрозаводском шоссе, Главной площади, улицах Соломенской, Логмозерской и Рабочей, на Птицефабрике между Южным и Рядовым проездами, на Вытегорском шоссе на Кукковке и на Гвардейской улице на Ключевой. Работы на Лыжной улице продолжаются. Подрядчик бурит лунки под закладные детали.

В мэрии напомнили, что всего в этом году будет установлено более 1000 опор и 1500 светильников, протянуто около 40 км кабеля.

Ранее сообщалось, Исаковский бульвар в Петрозаводске стал опасен для пешеходов.