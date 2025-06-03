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Новые фонари установят на важной для жителей Лахденпохья дороге

Новости. Благоустройство
15:25, 16 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Активисты вместе с депутатом местного совета Юлией Анисимовой несколько лет добивались этого решения.

В Лахденпохья на улице Суворова оборудуют дополнительное уличное освещение. Об этом сообщила депутат Совета Лахденпохского городского поселения Юлия Анисимова. По ее словам, на днях состоялся аукцион на определение подрядчика, который выполнит эти работы. Согласно условиям контракта, смонтировать освещение на улице в районе Второго городка подрядная организация должна до 30 октября этого года.

Юлия Анисимова пояснила, что местные жители несколько лет добивались освещения важной для них дороги.

«Много писем было написано в разные инстанции, были отказы, но мы не сдавались и писали снова. Было собрано много подписей неравнодушных жителей Второго городка. Была встреча с депутатом Законодательного Собрания. И у нас получилось!» — прокомментировала Юлия Анисимова.

Она поблагодарила всех активистов, которые проявили настойчивость, и особенно местную жительницу Анастасию Разговорову.

«Она пришла на помощь в момент, когда хотелось просто опустить руки после очередного отказа. И благодаря ее активной жизненной позиции нам удалось получить положительный результат. Ждем начала работ и будем следить за их выполнением», — сказала Юлия Анисимова.

Добавим, что автодорога по улице Суворова отходит от трассы А-121 до железнодорожной станции Хуухканмяки. Дорога используется жителями Второго городка в том числе как пеший маршрут, по которому люди добираются в центр города на учебу и на работу, в детский сад, в магазины, в поликлинику.

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