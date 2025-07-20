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Новые фонари установят в городском парке Кеми

Новости. Благоустройство
11:09, 29 Июля 2025
фото: редакции Столицы

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По программе «Формирование комфортной городской среды» в парке оборудуют современные светильники.

В городском парке Кеми на улице Каменева идут работы по замене старых опор освещения на современные энергоэффективные конструкции. Ход работ проверил глава Кемского городского поселения Егор Дыкуль.

«Инфраструктура парка планомерно улучшается благодаря совместной работе администрации и жителей города. Уже начата замена освещения, в ближайшее время запланирована стрижка кустарников. Также позднее пройдут традиционные субботники», - сказал Егор Дыкуль.

Он поблагодарил горожан, принявших участие в обсуждении и реализации проекта.

«Особые слова благодарности хочется сказать Ирине Винцевской и всем участникам ее инициативной группы, которая проявила активную гражданскую позицию и внесла ценные предложения по благоустройству парка», - подчеркнул глава поселения.

Работы в городском парке планируется завершить до конца лета. Напомним, что общественную территорию благоустраивают поэтапно на протяжении нескольких лет. Здесь сделали планировку территории, обустроили пешеходные дорожки и «тропу здоровья». Парк популярен среди людей разных возрастов, тут хватает места и для спокойного отдыха, и для любителей проводить досуг активно, заниматься спортом.

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