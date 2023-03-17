Новые ГЭС на севере Карелии заработают в ноябре 2023 года, заявил министр

Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2, которые строятся в Карелии, в ноябре 2023 года начнут поставки электроэнергии.

Об этом завил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

«На ноябрь 2023 г. запланировано начало поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок, начало поставки по договорам о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии с полной установленной мощностью», — написал министр в своем Телеграм-канале

Как сообщалось ранее, в 2020 году на стройплощадке произошло две аварии, одна в марте, другая в октябре — вода затопила гидроэлектростанцию, отводящий канал и технику. А в 2021 году, стройка была приостановлена из-за проблем «связанных со строительным производством», как это объяснил министр экономического развития.

Малые Белопорожские ГЭС стали первым проектом на территории России, профинансированным Новым банком развития БРИКС, банк вложил в стройку 100 млн долларов. Строительство ведется по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Карелии, а также при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию юбилея республики. Изначально планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году, затем сроки перенесли на конец 2021 года, потом — на 2022 год.