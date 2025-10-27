Новые грузовые автомобили будут приобретены для лесных пожарных Карелии

В 2026 году в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» будут приобретены два полноприводных грузовых автомобиля высокой проходимости.
Как рассказали в Минприроды Карелии, новые авто смогут доставлять группы и средства пожаротушения в труднодоступные места. Автомобили будут оснащены системой ГЛОНАСС.
Современная лесопожарная техника значительно повышает оперативность тушения лесных пожаров. Часто возгорания возникают в труднодоступных местах. Здесь на помощь приходят воздушные суда, но также необходима помощь наземного транспорта.
— Новая техника хорошо показывает себя в условиях карельской тайги, конечно же, позволяет сократить издержки ремонтных работ, — отметил заместитель начальника Карельского центра охраны лесов Антон Вокулов.
Напомним, что в этом году по президентскому нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в Карелии были впервые закуплены и применены 39 беспилотников для охраны лесов от пожаров и государственного лесного контроля.
Всего с 2019 года благодаря нацпроекту Республика Карелия приобрела более 1100 единиц техники и оборудования на общую сумму 285 млн руб.