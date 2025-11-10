Новые качели установили в Иссерсоновском сквере в Петрозаводске

В столице Карелии благоустроили сквер возле набережной Онежского озера.
В Иссерсоновском сквере, расположенном возле набережной Онежского озера в Петрозаводске, установили новые качели, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Теперь в сквере можно не только прикоснуться к культурному наследию, но и с комфортом провести время всей семьёй, — написала она.
Напомним, 4 ноября здесь же состоялось открытие памятника заонежской поэтессе, вопленице, сказительнице Ирине Андреевне Федосовой. (Позднее учёные Карельского научного центра РАН рассказали нам о несостыковках, обнаруженных при подготовке макета скульптуры.)