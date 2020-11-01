В Петрозаводске установили 12 каменных площадок для мусора

Подрядчик исправляет последние замечания и восстанавливает благоустройство возле 12-ти новых контейнерных площадок, сообщили в администрации Петрозаводска.

В этом году специалисты управления городского хозяйства разработали проект установки новых каменных конструкций в разных районах карельской столицы. Его реализацией занялся ИП Бутяева О.Г.

На данный момент подрядчик смонтировал все 12 контейнерных площадок. Строители залили бетонные основания, уложили стены из каменных блоков, установили металлические крыши, двери и решётки. Сейчас на площадках исправляют последние замечания и восстанавливают благоустройство прилегающих территорий. По завершении этих работ начнётся приёмка и сдача площадок в эксплуатацию.

Каменные конструкции появились в Петрозаводске на улицах Антикайнена (у дома № 27), Антонова (у домов № 7 и № 9А), Маршала Мерецкова (у домов № 3 и № 21), Софьи Ковалевской (у дома № 9), Фридриха Энгельса (у домов № 11 и № 17), Шотмана (в районе водонапорной башни и парка Железнодорожников), а также на Лесном проспекте (у дома № 31).

До ввода в эксплуатацию бытовой мусор нужно выбрасывать в размещённые рядом контейнеры.