Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Артур Мяки вернулся в Карелию 17
Сегодня 07:15
Батюшка, наденьте маску! 2
Сегодня 11:17
Ксения Собчак в образе зомби впечатлила подписчиков 2
01.11.2020 21:40
Российские банки рассказали о новой уловке мошенников 1
01.11.2020 20:40
Три человека погибли ночью в страшной аварии в Петрозаводске
Сегодня 09:38
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО) 1
Сегодня 10:28

В Петрозаводске установили 12 каменных площадок для мусора

Новости. Общество
15:54, 02 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Подрядчик исправляет последние замечания и восстанавливает благоустройство возле 12-ти новых контейнерных площадок, сообщили в администрации Петрозаводска.

В этом году специалисты управления городского хозяйства разработали проект установки новых каменных конструкций в разных районах карельской столицы. Его реализацией занялся ИП Бутяева О.Г.

На данный момент подрядчик смонтировал все 12 контейнерных площадок. Строители залили бетонные основания, уложили стены из каменных блоков, установили металлические крыши, двери и решётки. Сейчас на площадках исправляют последние замечания и восстанавливают благоустройство прилегающих территорий. По завершении этих работ начнётся приёмка и сдача площадок в эксплуатацию.

Каменные конструкции появились в Петрозаводске на улицах Антикайнена (у дома № 27), Антонова (у домов № 7 и № 9А), Маршала Мерецкова (у домов № 3 и № 21), Софьи Ковалевской (у дома № 9), Фридриха Энгельса (у домов № 11 и № 17), Шотмана (в районе водонапорной башни и парка Железнодорожников), а также на Лесном проспекте (у дома № 31).

До ввода в эксплуатацию бытовой мусор нужно выбрасывать в размещённые рядом контейнеры. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
02.11.2020, 16:00
Тренды в интерьере 2020
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Чтиво

30.10.2020 17:33
Личное мнение
"Меняют самостоятельных на послушных" 3
В районах Карелии не останется ни одного управленца, избранного народом, а это не только конец местному самоуправлению, это угроза самому понятию "народовластие".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго" 3
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
Сегодня 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»