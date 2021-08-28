Новые камеры видеонаблюдения появились в городе горняков в Карелии

Во дворах Костомукши установили 14 новых камер наружного наблюдения.

Новые камеры от «Ситилинка» поставили в августе в нескольких дворах на улицах Ленина и Антикайнена. Дома выбрали неслучайно: местные жители несколько лет просили установить им видеонаблюдение, чтобы следить за порядком на придомовых территориях, сообщается в паблике компании «Ситилинк».

Камеры работают круглосуточно и фиксируют все, что происходит во дворах. Записи хранятся в архиве семь дней, а посмотреть их могут все жильцы, которые пользуются Интернетом от «Ситилинка».

Ранее сообщалось, на дорогах Карелии появились три новых комплекса фотовидеофиксации.