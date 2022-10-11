«Новые комики в Петрозаводске не появляются»: юморист объяснил, над кем сейчас можно шутить

Шоумен Дмитрий Коломыйцев выступает со стендапом на площадках Петрозаводска, но считает, что добиться успеха здесь невозможно.

Об этом он рассказал в интервью «Столице на Онего»

«Сейчас в Петрозаводске наблюдается спад, не знаю, почему. Во-первых, комики новые не появляются. Раньше, так или иначе, постоянно появлялись какие-то новые лица. Плюс отъезд комиков происходит. Некоторые переезжают в Питер, потому что хотят развиваться», — пояснил Дмитрий.

По его мнению, важно понимать, когда и над кем можно шутить.

«Шутить можно над всем, важно, в какой момент. Например, у друга умер дедушка. Ты же не можешь над этим пошутить в тот же день? Хотя через год, возможно. Говорят, что нельзя смеяться над слабым. Вот с этим я согласен. Если посмотреть, например, стендапы Луи Си Кея. Он всегда бьет шуткой того, кто сильнее», — сказал юморист.

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