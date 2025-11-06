Новые контейнерные площадки появились в районах и округах Карелии

Вопрос обеспеченности муниципальных образований контейнерными площадками является одной из ключевых тем федерального штаба по организации обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Каждый муниципалитет самостоятельно определяет свою потребность в создании новых мест накопления твердых коммунальных отходов. Вопрос обеспеченности контейнерными площадками также находится на еженедельном контроле федерального штаба по ТКО, созданного при Правительстве России.
По результатам проведенной работы в этом году органами местного самоуправления создано 51 новое место накопления ТКО. Больше всего их оборудовано в Лахденпохском, Беломорском, Олонецком, Калевальском, Сегежском, Прионежском и Кондопожском районах и округах, также новые контейнерные площадки появились в Кемском, Суоярвском, Петрозаводском городском, Питкярантском, Лоухском и Пряжинском районах и округах.
Для строительства новых контейнерных площадок муниципалитеты задействуют средства местного бюджета, а также внебюджетные источники финансирования (спонсорские средства). Кроме того, Петрозаводскому городскому округу и Пряжинскому району в этом году на эти цели был предоставлен бюджетный кредит.
В Карелии необходимо оборудовать еще порядка 50 новых контейнерных площадок для сбора ТКО. Работа органов местного самоуправления на этом не закончена. Так, например, Администрация Пряжинского района подала еще одну заявку на выделение бюджетного кредита для строительства дополнительных контейнерных площадок.