Новые КПП появились из-за беженцев на дорогах соседнего с Карелией региона

На въезде и на дорогах Мурманской области установили новые контрольно-пропускные пункты.

Поток беженцев, стремящихся в Финляндию, снизился после введения дополнительных мер безопасности. Об этом 23 ноября «Фонтанке» рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что на данный момент в приграничную область прибыли около 400 беженцев более чем из 10 государств. В связи с увеличением числа иностранцев власти региона ввели режим повышенной готовности. Также были поставлены контрольно-пропускные пункты на въезде в Мурманск и внутри области.

«Мы видим, как поток снижается. Контрольные мероприятия проводятся внимательно, в строгом соответствии с законодательством», — заявил Чибис.