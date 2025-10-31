Новые лестничные спуски, дорожки и тротуары обустраивают в Зарецком парке

Благоустройство Зарецкого парка завершится в конце ноября.
Сейчас на объекте трудится несколько бригад, сообщили в мэрии. Подрядчик уже обустроил новый широкий тротуар вдоль набережной Гюллинга. Также от набережной забетонированы два новых лестничных спуска. Рабочие вскоре приступят к облицовке ступеней.
— К новым лестницам подрядчик сейчас обустраивает пешеходные дорожки — готовит основание, укладывает геотекстиль. После этого будет мощение. Устройство пешеходных дорожек активно ведется и в другой части парка — со стороны декоративной конструкции «Ферма любви». Они свяжут основную тропу со смотровой площадкой, на которой установят скамейки и урны, — говорится в сообщении.
Строительство лестниц идет со стороны Правды и у волейбольной площадки, где установят столы для тенниса.
Этот этап благоустройства Зарецкого парка подрядчик должен завершить до конца ноября. Сейчас работы идут в срок.