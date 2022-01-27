890x80
Реклама
Недостающий стаж для пенсии можно купить за деньги 8
27.01.2022 16:09
Чиновники мэрии Петрозаводска посетили с проверкой магазины и салоны красоты 4
27.01.2022 18:00
Кассационный суд отменил приговор фигурантам дела о взятках в Госкомимущества Карелии 5
27.01.2022 17:00

Новые люди ищут проект идеального спортивного кластера в Карелии

Новости. Общество
14:44, 28 Января 2022
фото: © Новые люди

Новости партнеров

Партия «Новые люди» запускает конкурс на лучшую идею спортивного кластера по биатлону и лыжному спорту в Карелии.

Любой житель республики может предложить место для постройки нового комплекса. Выбор места нужно обосновать с точки зрения экономической выгоды и причинения наименьшего вреда природе. Лучшие идеи партия будет продвигать и отстаивать на республиканском и государственном уровне.

Напомним, что изначально кластер зимних видов спорта планировался в Петрозаводске на кургане, который является общественной зоной и местом притяжения горожан. Жители и эко-активисты выступили против. Строительство повлечет вырубку леса, горожане лишатся места для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

"Для нас Курган является уникальным местом отдыха, силы и спорта. При всех экономических преимуществах постройки нового комплекса на Кургане мы можем лишиться огромной экосистемы. Это сотни деревьев, десятки животных", - говорится в обращении людей.

При этом жители республики понимают, что строительство объекта принесет Карелии дополнительные финансы, стимулирует развитие юных спортсменов, оживит туристический потенциал. Новые люди предлагают найти золотую середину - вместе выбрать не менее достойную локацию для строительства объекта, выбор которой при этом не скажется на экологии Карелии.

Предложения и заявки на участие можно оставлять на электронную почту s.usatenko@newpeople.pro,
по номеру телефона 8 (963) 740-90-92,
или в наших социальных сетях:
Вк: https://vk.com/newpeople_10
Inst: https://www.instagram.com/newpeople_ptz/

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 14:26
Обществоведение
Иди ты...в цифру!
Почему в «цифровую эпоху» в 30 километрах от Петрозаводска нет сотовой связи и интернета, и что собираются делать власти и бизнес?
Край лесов, озер и волокиты 3
Сегодня 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 30
27.01.2022 09:00
Советская мода на подиуме и в жизни 7
25.01.2022 14:29
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 19
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 10
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»