Новые люди ищут проект идеального спортивного кластера в Карелии

Партия «Новые люди» запускает конкурс на лучшую идею спортивного кластера по биатлону и лыжному спорту в Карелии.

Любой житель республики может предложить место для постройки нового комплекса. Выбор места нужно обосновать с точки зрения экономической выгоды и причинения наименьшего вреда природе. Лучшие идеи партия будет продвигать и отстаивать на республиканском и государственном уровне.

Напомним, что изначально кластер зимних видов спорта планировался в Петрозаводске на кургане, который является общественной зоной и местом притяжения горожан. Жители и эко-активисты выступили против. Строительство повлечет вырубку леса, горожане лишатся места для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

"Для нас Курган является уникальным местом отдыха, силы и спорта. При всех экономических преимуществах постройки нового комплекса на Кургане мы можем лишиться огромной экосистемы. Это сотни деревьев, десятки животных", - говорится в обращении людей.

При этом жители республики понимают, что строительство объекта принесет Карелии дополнительные финансы, стимулирует развитие юных спортсменов, оживит туристический потенциал. Новые люди предлагают найти золотую середину - вместе выбрать не менее достойную локацию для строительства объекта, выбор которой при этом не скажется на экологии Карелии.

Предложения и заявки на участие можно оставлять на электронную почту s.usatenko@newpeople.pro ,

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