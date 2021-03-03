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"Новые люди" продлили прием заявок на "Марафон идей" в Карелии

Новости. Общество
11:05, 04 Марта 2021
фото: © "Новые люди"
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Партия "Новые люди" продлила до 12 марта сбор заявок на конкурс "Марафон идей" в Карелии, сообщает пресс-служба партии.

В рамках масштабного конкурса любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

"Нам предлагают очень много интересных инициатив из разных уголков страны, сотни заявок поступает ежедневно. Мы рассмотрим все предложения и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов", - рассказал председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Идеи жителей Карелии заинтересовали руководство партии. Поэтому 13 апреля Петрозаводск планирует посетить представитель центрального штаба партии и лично пообщаться с авторами проектов.

Чтобы принять участие в "Марафоне идей", жители Карелии могут заполнить заявку на сайте: https://marafon.newpeople.ru/.

Руководитель регионального отделения партии "Новые люди" в Республике Карелия Сергей Усатенко признается, что заявки поступают не только онлайн. Некоторые жители региона подготовились к конкурсу, что называется, во всеоружии. Они  приходят в штаб партии лично, рассказывают и показывают свои оформленные проекты.

"Среди последних интересных инициатив – проект реконструкции баскетбольной площадки для академического лицея. Также отмечу проект по закупке и обслуживанию контейнеров для раздельного сбора мусора. А одна из участниц предлагает расширение первого общественного приюта для животных", - поделился Сергей Усатенко.

Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты. Победителей в марте и апреле более чем в 70 регионах выберут на конференциях, там же и наградят.

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета "Новых людей", а также известные блогеры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-04 12:33:32
Это вроде народный фронт имени Путина.
однозначно
2021-03-04 12:23:45
Тоже специфическая публика. Типа агрекалчнутых губошлепов
zanoza
2021-03-04 12:17:14
Люди новые, а приёмы старые, однако :)
Саныч
2021-03-04 12:15:42
Новые люди в старых носках.
Вася
2021-03-04 12:05:32
Закон о запрете родственникам иноагентов избираться готовят из-за жены Навального
Вася
2021-03-04 11:41:51
Ужас какой,обнулились уже.
Гость
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