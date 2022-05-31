Новые лыжи, компасы и лыжероллеры закупили для спортивной школы Петрозаводска

Петрозаводские ориентировщики и лыжники из спортивной школы №2 получили новый инвентарь.

В 2022 году спортшкола № 2, где на отделениях спортивного ориентирования и лыжных гонок обучается более 280 человек, закупила 17 базовых станций для ориентирования, ноутбук с программным обеспечением, принтер. Здесь появились гоночные лыжи и палки, компасы, утюги для смазки лыж и парафины, беговую обувь и несколько пар лыжероллеров. Об этом рассказали в Минобразования и спорта республики.

Оборудование приобретено в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В министерстве напомнили, карельские ориентировщики стабильно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях, являясь победителями и призерами Чемпионатов, Первенств России и Европы. В 2022 году десять спортсменов школы вошли в основной состав сборной команды России.

«На данный момент воспитанники нашей школы проходят интенсивную подготовку к соревнованиям в летнем сезоне. Осуществляется планирование тренировочных стартов с целью подводки к ключевым соревнованиям в осенний и зимний периоды, выезды на которые, будут финансироваться в большей степени за счёт средств нацпроекта „Демография“», — подчеркнул директор Спортивной школы № 2 Петрозаводска Феликс Мальцев.

Ранее сообщалось, власти Карелии выделили спортшколам 90 млн рублей.