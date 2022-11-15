Новые меры по борьбе с беспризорными собаками в Карелии нашли поддержу в парламенте

Комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента Карелии поддержал пакет законопроектов, которые позволят уменьшить количество беспризорных собак на улицах и улучшить их содержание в приютах.

Эти вопросы обсуждались на заседании комитета 13 декабря.

Один из законопроектов устанавливает полномочия органов власти по составлению административных протоколов на владельцев собак, которые нарушают требованию по их выгулу. После принятия соответствующего закона этим будут заниматься специалисты Минсельхоза и органов местного самоуправления. До сих пор у них не было таких полномочий, поэтому нарушители оставались безнаказанными.

«Мы прекрасно понимаем, что у нас могут быть требования, могут быть правила, но пока нет административной ответственности, вся наша работа — это только профилактика и увещевание, а наказание за правонарушение не последует», — пояснила вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

Она также отметила, что для введения реальных мер ответственности по отношению к нарушителям потребуются дополнительные изменения в федеральном законодательстве, поэтому карельские депутаты намерены направить соответствующие предложения в Государственную думу.

Депутаты так же поддержали предложение зоозащитника Владимира Рыбалко обсудить возможность подготовки законодательной инициативы о введении ответственности за ненадлежащий уход за домашними животными.

«Если собака целыми днями сидит на балконе, воет, и ее не кормят, за это тоже должна быть предусмотрена ответственность», — пояснил Рыбалко.

Еще один законопроект, обсуждавшийся на заседании комитета, предполагает увеличение размера субсидий, которые органы местного самоуправления получают из бюджета Карелии для отлова и содержания безнадзорных животных.

По словам представителя Минсельхоза Ольга Лариной, разработана новая методика распределения субсидий, которая учитывает расходы на отлов, транспортировку, вакцинацию, чипирование и стерилизацию беспризорных собак. На каждую особь будет выделяться по 15-18 тыс. рублей, что в 2 раза больше действующих нормативов. Кроме того, более 50 тыс. рублей предусмотрено для содержания каждой собаки в приюте на срок до 180 дней. Эти и другие меры, по оценке Минсельхоза, позволят сократить количество безнадзорных собак в 2023 году.

Одним из проблемных вопросов остается эффективность расходования средств, которые получают органы местного самоуправления. Депутат Татьяна Тишкова пояснила это на примере Муезерского района, который получил в 2022 году более 800 тыс. рублей, но не смог их использовать, потому что не нашлось подрядчиков, желающих участвовать в конкурсе на отлов собак. Депутат предложила районным властям помощь в налаживании взаимодействия с государственным учреждением в структуре Минсельхоза, которое может взять на себя эту работу.

Кроме того, депутаты обратили внимание на необходимость организации системного мониторинга численности собак в каждом районе. От этого будет зависеть, насколько эффективно местные власти смогут расходовать бюджетные деньги. Не менее важным парламентарии считают учет домашних животных. Депутат Натали Карапетян предложила начать работу над составлением реестра всех домашних животных. Это позволит избежать ошибок при отлове и более эффективно расходовать бюджетные деньги.

«Из года в год мы выделяем все больше и больше бюджетных средств, но, к сожалению, пока похвастаться тем, что проблема с безнадзорными животными решена на территории Карелии, мы не можем. В ряде районов она стоит достаточно остро. Мы говорим и об ответственности хозяев, и о содержании животных, и о строительстве и ремонте приютов. Если мы не будем решать все вопросы в комплексе, то говорить о кардинальном изменении ситуации не приходится», — резюмировала председатель парламентского комитета Марина Гуменникова.