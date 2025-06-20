Новые мусоровозы приобретут для работы в Петрозаводске

Компания «Автоспецтранс» пополнит автопарк пятью новыми машинами.
Автопарк предприятия «Автоспецтранс» пополнится пятью новыми мусоровозами, рассказала мэр города Инна Колыхматова. Их поставит для города Курганский завод дорожных машин.
— Также в планах закупить четыре ломовоза. Специалисты комитета ЖКХ уже подготовили всю необходимую конкурсную документацию для участия в торгах, — уточнила градоначальница.
Новая техника позволит «Автоспецтрансу» выполнять больший объем работы. Увеличат и штат водителей предприятия.
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