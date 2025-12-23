13 новых мусоровозов выехали в Петрозаводск из Смоленска

Парк «Автоспецтранса» в Петрозаводске пополнится 13 новыми мусоровозами, произведёнными на смоленском «Заводе КДМ». Прямо сейчас они едут в Карелию из Смоленска.
Техника отвечает современным стандартам и предназначена для улучшения системы сбора твёрдых коммунальных отходов в городе. Новые машины оснащены камерами заднего вида для безопасного маневрирования в стеснённых условиях городских дворов и системой уплотнения отходов в бункере, что повышает эффективность каждого рейса, сообщает Автоспецтранс.
Ранее в 2025 году для «Автоспецтранса» уже были приобретены пять новых мусоровозов и четыре ломовоза, которые уже работают в нескольких районах Петрозаводска.
Ввод в эксплуатацию дополнительных 13 единиц техники позволит предприятию значительно улучшить качество и регулярность предоставляемых услуг по вывозу мусора для жителей города.
