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Новые ограничения: глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии

Новости. Общество
18:35, 11 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети о введении новых ограничительных мер, вызванных угрозой распространения коронавируса. Глава республики своим распоряжением ограничил число пассажиров в общественном траснпорте и потребовал от них соблюдения дистанции.

"Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов", - написал он.

По оценке губернатора, общественный транспорт является "серьезным источником заражения коронавирусом". Парфенчиков также рекомендовал, чтобы городские власти вывели на линии дополнительные маршрутки и троллейбусы в час пик, чтобы обеспечить первозку пассажиров без давки.

"Весной остановка его (общественного транспорта - ред.) работы оказалась одной из самых действенных мер в борьбе с вирусом. Но на тот момент часть учреждений, предприятий и бизнеса у нас не работала. Сейчас же мы не можем пойти на такие меры – людям необходимо добираться на работу. Поэтому мы вводим социальную дистанцию в транспорте. Чтобы данная мера не вызвала неудобства для пассажиров, муниципальным органам власти рекомендовано увеличить количество троллейбусов и автобусов на линиях в часы пик утром и вечером", - сообщил он.

"Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Карелия с учетом санитарно-эпидемиологической  ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образованиях в Республике Карелия откорректировать расписание движения автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в части увеличения количества единиц подвижного состава в часы пиковой нагрузки в утреннее и вечернее время и уменьшения в дневное время", - гласит текст документа.

Ранее Парфенчиков рассказал об уловках "маршрутчиков" с терминалами для оплаты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-11-11 19:37:05
«Хорошо, вот я не президент – а что делать с утра? Я даже этого не представляю!»
ники
2020-11-11 19:21:42
Больницы и поликлиники уже стали рассадником заболеваний . Народу куча , к врачам не попасть , люди днями не могут выйти на больничный , дома больными болтаются , на работу без справок не ходят , ждут приёма .
Os
2020-11-11 19:20:56
Как они их увеличат, если даже ряд маршрутов не работает совсем - 1, 15, 20, а некоторые ходят с интервалом в 30-50 минут?
nae
2020-11-11 19:08:31
Фантастика. Не научная.
Н - новый
2020-11-11 19:02:52
Чегой-то вспомнились 90-е , маршрут № 16 остановка на Красноармейской -Гоголя :)
goo
2020-11-11 19:46:06
К - Кир, ловишь флешбеки?
Гость
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