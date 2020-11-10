Новые ограничения: глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети о введении новых ограничительных мер, вызванных угрозой распространения коронавируса. Глава республики своим распоряжением ограничил число пассажиров в общественном траснпорте и потребовал от них соблюдения дистанции.

"Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов", - написал он.

По оценке губернатора, общественный транспорт является "серьезным источником заражения коронавирусом". Парфенчиков также рекомендовал, чтобы городские власти вывели на линии дополнительные маршрутки и троллейбусы в час пик, чтобы обеспечить первозку пассажиров без давки.

"Весной остановка его (общественного транспорта - ред.) работы оказалась одной из самых действенных мер в борьбе с вирусом. Но на тот момент часть учреждений, предприятий и бизнеса у нас не работала. Сейчас же мы не можем пойти на такие меры – людям необходимо добираться на работу. Поэтому мы вводим социальную дистанцию в транспорте. Чтобы данная мера не вызвала неудобства для пассажиров, муниципальным органам власти рекомендовано увеличить количество троллейбусов и автобусов на линиях в часы пик утром и вечером", - сообщил он.

"Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Карелия с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образованиях в Республике Карелия откорректировать расписание движения автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в части увеличения количества единиц подвижного состава в часы пиковой нагрузки в утреннее и вечернее время и уменьшения в дневное время", - гласит текст документа.

Ранее Парфенчиков рассказал об уловках "маршрутчиков" с терминалами для оплаты.