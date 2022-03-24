Реклама
Солдат из Карелии исчез из воинской части в Ленобласти (ФОТО)
Сегодня 06:40
Путин поручил принимать оплату за российский газ только в рублях
Сегодня 00:10
Проданный за 1 рубль памятник архитектуры в Петрозаводске власти пытаются изъять у собственника
Сегодня 09:19

Новые операционные с уникальным оборудованием открыли в Детской Республиканской больнице

Новости. Общество
19:54, 24 Марта 2022
фото: Михаил Охлопков/ВК

Новости партнеров

На создание операционных в ДРБ Карелии из федерального резервного фонда было выделено 100 млн рублей, из республиканского бюджета 10 млн рублей.

Новые интегрированные операционные официально открыли 24 марта в Детской республиканской больнице. Уже сегодня здесь выполнил четыре сложных операции детям различных возрастов.

В церемонии открытия приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, министр здравоохранения республики Михаил Охлопков и известные детские хирурги: научный руководитель детской хирургии Центральной клинической больницы Минздрава России, профессор Игорь Киргизов и кандидат медицинских наук, главный врач Республиканской детской клинической больницы Чувашии Анатолий Павлов. Об этом сообщил Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Создать две операционные, хирургическую и травматологическую, предложил глава республики в 2019 году. Идею поддержали председатель правительства России Михаил Мишустин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В 2020 году на создание операционных из федерального резервного фонда было выделено 100 млн рублей, из республиканского бюджета 10 млн рублей», - напомнил глава Минздрава Карелии.

По словам  Охлопкова, оборудование, которое установлено в операционных, для детской хирургии Карелии уникальное: цифровая эндовидеохирургическая техника передаёт непрерывное изображение высокой чёткости, с возможностью увеличения изображения в десятки раз. Это позволяет хирургу во время операции отслеживать на экране функционирование внутренних органов в реальном времени, проводить не только оперативное вмешательство малоинвазивными методами, но и оценивать глубину нахождения тканей без 3D очков, что сказывается на сокращении времени самой операции и послеоперационного периода, снижает риск возникновения осложнений.

«Интегрированные операционные имеют полный пакет устройств, включая удобные интуитивно-мануальные эндовидеохирургические стойки, «правильное» максимально белое освещение, функциональные операционные столы, стерилизаторы для дорогостоящей оптики и многое другое оборудование, необходимое медицинскому персоналу во время операции. Как правильно отметил мой коллега профессор Игорь Витальевич Киргизов, всё оборудование – с возможностью апгрейда только через 5 лет, такого современного нет нигде больше в России», - пишет министр.

Как отметил глава Минздрава Карелии, новые операционные позволяют проводить все виды операций с применением метода лапароскопической и торакоскопической хирургии для детей, в том числе новорожденных, расширяют спектр оказываемой медицинской помощи при травмах и заболеваниях суставов у детей. Эти комплексы оснащены системой телемедицины, что позволяет врачам во время операций консультироваться с коллегами из федеральных медучреждений и просматривать все ранее проведённые, а также изображения органов и тканей для быстрой смены выбранной тактики вида операции. Одновременно этот комплекс контролирует весь микроклимат в операционной.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
17.03.2022, 21:31
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
18.03.2022, 18:40
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира

Аналитика

Сегодня 15:27
Обществоведение
Больничные палаты станут офисом
Бывшему корпусу психиатрической губернской земской больницы в Петрозаводске вернут исторический облик.
«Находимся в панике и верим в лучшее»
Сегодня 14:12
«Подписать нельзя откладывать»
23.03.2022 15:04
Прокуратура намерена забрать у семьи Боднарчука деньги, гараж и внедорожник
22.03.2022 17:58
Льготные микрозаймы помогут малому и среднему бизнесу выстоять в условиях санкций
22.03.2022 13:16
Вся аналитика

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»