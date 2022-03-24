Новые операционные с уникальным оборудованием открыли в Детской Республиканской больнице

На создание операционных в ДРБ Карелии из федерального резервного фонда было выделено 100 млн рублей, из республиканского бюджета 10 млн рублей.

Новые интегрированные операционные официально открыли 24 марта в Детской республиканской больнице. Уже сегодня здесь выполнил четыре сложных операции детям различных возрастов.

В церемонии открытия приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, министр здравоохранения республики Михаил Охлопков и известные детские хирурги: научный руководитель детской хирургии Центральной клинической больницы Минздрава России, профессор Игорь Киргизов и кандидат медицинских наук, главный врач Республиканской детской клинической больницы Чувашии Анатолий Павлов. Об этом сообщил Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Создать две операционные, хирургическую и травматологическую, предложил глава республики в 2019 году. Идею поддержали председатель правительства России Михаил Мишустин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В 2020 году на создание операционных из федерального резервного фонда было выделено 100 млн рублей, из республиканского бюджета 10 млн рублей», - напомнил глава Минздрава Карелии.

По словам Охлопкова, оборудование, которое установлено в операционных, для детской хирургии Карелии уникальное: цифровая эндовидеохирургическая техника передаёт непрерывное изображение высокой чёткости, с возможностью увеличения изображения в десятки раз. Это позволяет хирургу во время операции отслеживать на экране функционирование внутренних органов в реальном времени, проводить не только оперативное вмешательство малоинвазивными методами, но и оценивать глубину нахождения тканей без 3D очков, что сказывается на сокращении времени самой операции и послеоперационного периода, снижает риск возникновения осложнений.

«Интегрированные операционные имеют полный пакет устройств, включая удобные интуитивно-мануальные эндовидеохирургические стойки, «правильное» максимально белое освещение, функциональные операционные столы, стерилизаторы для дорогостоящей оптики и многое другое оборудование, необходимое медицинскому персоналу во время операции. Как правильно отметил мой коллега профессор Игорь Витальевич Киргизов, всё оборудование – с возможностью апгрейда только через 5 лет, такого современного нет нигде больше в России», - пишет министр.

Как отметил глава Минздрава Карелии, новые операционные позволяют проводить все виды операций с применением метода лапароскопической и торакоскопической хирургии для детей, в том числе новорожденных, расширяют спектр оказываемой медицинской помощи при травмах и заболеваниях суставов у детей. Эти комплексы оснащены системой телемедицины, что позволяет врачам во время операций консультироваться с коллегами из федеральных медучреждений и просматривать все ранее проведённые, а также изображения органов и тканей для быстрой смены выбранной тактики вида операции. Одновременно этот комплекс контролирует весь микроклимат в операционной.