Новые остановочные комплексы начали устанавливать в Петрозаводске

Организация-подрядчик приступила к переоборудованию остановки "Улица Пархоменко": старую металлическую конструкцию, обклеенную рекламой, увезли, поставили новую, современную, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ближайшие дни монтаж каркасов стеклянных павильонов ожидания будет продолжен на других остановочных пунктах вдоль улицы Чапаева, на площади Гагарина и на проспекте Ленина.



Фото администрации Петрозаводска

Напомним, до декабря в Петрозаводске запланирована модернизация восемнадцати остановок общественного транспорта. Одновременно с этим предусмотрен демонтаж нескольких старых павильонов ожидания.