Новые остановочные комплексы начали устанавливать в Петрозаводске

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Организация-подрядчик приступила к переоборудованию остановки "Улица Пархоменко": старую металлическую конструкцию, обклеенную рекламой, увезли, поставили новую, современную, сообщили в администрации Петрозаводска.
В ближайшие дни монтаж каркасов стеклянных павильонов ожидания будет продолжен на других остановочных пунктах вдоль улицы Чапаева, на площади Гагарина и на проспекте Ленина.
Напомним, до декабря в Петрозаводске запланирована модернизация восемнадцати остановок общественного транспорта. Одновременно с этим предусмотрен демонтаж нескольких старых павильонов ожидания.
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