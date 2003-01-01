Новые остановочные комплексы в «проблемных местах» появятся в Петрозаводске

В Петрозаводске до конца февраля по контракту с ФСИН планируется установить 12 антивандальных остановок.

В Петрозаводске появятся 12 остановочных комплексов в антивандальном исполнении с покрытием после сообщений горожан в социальных сетях об их повреждениях и об отсутствии в установленных местах. Об этом сообщили на планёрке на планерке в мэрии Петрозаводска 26 января. Они будут установлены местах, где были «проблемные ситуации», на которые поступило много жалоб от людей.

Остановки с антивандальным исполнением — это остановочные павильоны, которые обладают повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, в том числе вандализму. Такие конструкции предназначены для мест с высокой проходимостью и риском вандализма.

Проект реализуется по контракту с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

