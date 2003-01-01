Новые открытия российских ученых позволяют дополнить «Повесть временных лет»

Стали известны новые эпизоды истории древнерусского государства.

Российские ученые обнаружили свидетельства, которые могут дополнить «Повесть временных лет». Об этом заявил РИА Новости доцент Мезоамериканского центра РГГУ, руководитель археологического отряда музея-заповедника «Гнездово» историк Василий Новиков. — Гнездово — крупнейший в России и всей Европе комплекс, насчитывавший до пяти тысяч курганов. В результате многолетних исследований археологи установили, что часть курганов была срыта в середине Х века, вероятно, жителями протогорода, существовавшего в то время на месте археологического памятника, — сообщил Новиков.

Историк предполагает, что это могло произойти по приказу княгини Ольги, которая жестко объединяла земли под властью Рюриковичей. В «Повести временных лет» описаны ее суровые меры против древлян. В Гнездово, вероятно, жила местная династия, оказавшая сопротивление. Ученые обнаружили, что останки из разрушенных погребений аккуратно переносили в другие места. Это напоминает действия датского короля Харальда Синезубого, современника Ольги, который также разрушал курганы конкурентов.

Гнездово занимало важное место на пути «из варяг в греки». Сейчас исследовано 15 курганов, 2 целых погребения и 5 перемещенных кремаций. Работы продолжаются с использованием современных методов, так как письменных источников того времени почти не сохранилось.