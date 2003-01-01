Новые пешеходные переходы появились около Лобановского моста в Петрозаводске

Возле Лобановского моста в Петрозаводске нанесли два новых пешеходных перехода.

В Петрозаводске около Лобановского моста появились новые пешеходные переходы. Их нанесли на Лососинской набережной и набережной Ла-Рошель. Об этом сообщили в ГАИ города.

Госавтоинспекция города обратилась к участникам дорожного движения с просьбой учитывать изменения в организации движения. Водителей призвали быть внимательными при проезде этих участков, соблюдать ПДД и уступать дорогу пешеходам. Пешеходам также напомнили о необходимости убедиться в безопасности перехода перед выходом на проезжую часть.

Напомним, в минувшее воксреесье в столице Карелии состоялось долгожданное открытие моста в центре города. Фоторепортаж Людмилы Корвяковой с открытия Лобановского моста смотрите на сайте «Столица на Онего».